На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 300 оккупантов

За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Украинские войска отбили более 60 вражеских атак на разных направлениях, удержали свои позиции и нанесли потери в технике и живой силе российско-террористическим войскам. Генеральный штаб сообщил об успешных ударах по двум направлениям противника, что привело к дезорганизации его сил и средств.