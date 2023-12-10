На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 300 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 337 вражеских военнослужащих и 9 единиц военной техники, в том числе склад боеприпасов и топливные склады.
За минувшие сутки силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 337 оккупантов, а также 9 единиц военной техники оккупанта, сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления, пишет УНН.
В общем, на таврийском направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 33 боевых столкновения и совершил 512 артобстрелов,
Детали
Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 337 человек. Уничтожено 9 единиц военной техники. В частности, 5 ББМ и 1 артсистема. Также был уничтожен склад боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Еще 5 единиц техники врага повреждены.
Напомним
Украинские
войска отбили более 60 вражеских атак на разных направлениях, удержали
свои позиции и нанесли потери в технике и живой силе
российско-террористическим войскам.
На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 300 оккупантов
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 337 вражеских военнослужащих и 9 единиц военной техники, в том числе склад боеприпасов и топливные склады.
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