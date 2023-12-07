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На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 атаки, уничтожили более пяти сотен оккупантов и почти полсотни единиц военной техники

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 15:21  •  29839 просмотра

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На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 обстрела, уничтожив 513 человек личного состава и 45 единиц военной техники противника, в том числе миномет 2С4 "Тюльпан".

 На Таврическом направлении украинские защитники в течение суток отбили 34 атаки, и попутно уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц их военной техники, в том числе и крупнокалиберный миномет "Тюльпан". О результатах работы наших защитников отчитался командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

 Вторые сутки подряд оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. В общем, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела.

- сообщил Тарнавский.

Детали

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", за прошедшие сутки оккупанты потеряли  513 человек. Кроме того, бойцы ВСУ позаботились об уничтожении 45 единиц военной техники россиян. В частности, на металлолом 6 танков, 12 ББМ, 1 средство ПВО, 5 артсистем, в том числе и самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 Тюльпан.

Тарнавский также сообщил об успешном отражении 34 атак противника. По данным командующего оккупанты наступали восточнее Новобахмутовки и в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Напомним

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак и ликвидировали 324 захватчика.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Таврійському напрямку українські війська відбили 34 атаки, знищили понад п'ять сотень окупантів та майже півсотні одиниць військової техніки
In the Tauride sector, Ukrainian troops repelled 34 attacks, destroyed over five hundred occupants and almost fifty pieces of military equipment
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На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 атаки, уничтожили более пяти сотен оккупантов и почти полсотни единиц военной техники

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