На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 атаки, уничтожили более пяти сотен оккупантов и почти полсотни единиц военной техники
Киев • УНН
На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 обстрела, уничтожив 513 человек личного состава и 45 единиц военной техники противника, в том числе миномет 2С4 "Тюльпан".
На Таврическом направлении украинские защитники в течение суток отбили 34 атаки, и попутно уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц их военной техники, в том числе и крупнокалиберный миномет "Тюльпан". О результатах работы наших защитников отчитался командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.
Вторые сутки подряд оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. В общем, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела.
Детали
По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", за прошедшие сутки оккупанты потеряли 513 человек. Кроме того, бойцы ВСУ позаботились об уничтожении 45 единиц военной техники россиян. В частности, на металлолом 6 танков, 12 ББМ, 1 средство ПВО, 5 артсистем, в том числе и самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 Тюльпан.
Тарнавский также сообщил об успешном отражении 34 атак противника. По данным командующего оккупанты наступали восточнее Новобахмутовки и в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.
Напомним
За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак и ликвидировали 324 захватчика.
На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 атаки, уничтожили более пяти сотен оккупантов и почти полсотни единиц военной техники
На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 обстрела, уничтожив 513 человек личного состава и 45 единиц военной техники противника, в том числе миномет 2С4 "Тюльпан".
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