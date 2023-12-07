На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 атаки, уничтожили более пяти сотен оккупантов и почти полсотни единиц военной техники

На Таврическом направлении украинские защитники в течение суток отбили 34 атаки, и попутно уничтожили 513 оккупантов и 45 единиц их военной техники, в том числе и крупнокалиберный миномет "Тюльпан". О результатах работы наших защитников отчитался командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

Вторые сутки подряд оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. В общем, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела. - сообщил Тарнавский.

Детали

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", за прошедшие сутки оккупанты потеряли 513 человек. Кроме того, бойцы ВСУ позаботились об уничтожении 45 единиц военной техники россиян. В частности, на металлолом 6 танков, 12 ББМ, 1 средство ПВО, 5 артсистем, в том числе и самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 Тюльпан.

Тарнавский также сообщил об успешном отражении 34 атак противника. По данным командующего оккупанты наступали восточнее Новобахмутовки и в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Напомним

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак и ликвидировали 324 захватчика.