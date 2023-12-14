На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов
Киев • УНН
Силы обороны Украины на Таврическом направлении отразили 82 атаки противника и нанесли значительные потери оккупантам: уничтожено 637 человек личного состава россиян и 19 единиц военной техники.
За минувшие сутки, 13 декабря, на таврийском направлении враг нанес 4 авиаудара, провел 82 боевых столкновения и совершил 934 артобстрела. Об этом со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления сообщает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.
Наши воины и воинки стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области
Наши воины и воинки стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
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На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 19 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника вблизи Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Дополнение
В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Общие потери врага составили 637 человек. Уничтожено 19 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 8 БпЛА, 1 единицу спецтехники. Еще 18 единиц техники врага повреждены.
Напомним
За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. В общем враг нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов
Силы обороны Украины на Таврическом направлении отразили 82 атаки противника и нанесли значительные потери оккупантам: уничтожено 637 человек личного состава россиян и 19 единиц военной техники.
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