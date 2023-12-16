На Таврическом направлении количество боестолкновений уменьшилось - Тарнавский
Киев • УНН
Количество боевых столкновений и авиаударов в районе проведения операции Объединенных сил "Таврия" уменьшилось, хотя российские войска продолжают пехотные атаки и артиллерийские обстрелы, сообщил командующий ООС Тарнавский.
Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 6 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и осуществили 601 артобстрел.
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На Таврическом направлении количество боестолкновений уменьшилось - Тарнавский
Количество боевых столкновений и авиаударов в районе проведения операции Объединенных сил "Таврия" уменьшилось, хотя российские войска продолжают пехотные атаки и артиллерийские обстрелы, сообщил командующий ООС Тарнавский.
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