На суше война путина уже стоила рф более 350 тыс. военных потерь – Столтенберг

На суше война российского диктатора владимира путина уже стоила россии более 350 000 военных потерь. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН со ссылкой на сайт Альянса.

"россия платит очень высокую цену за незначительные выгоды. На суше война путина уже стоила россии более 350 000 военных потерь. На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть российского Черноморского флота", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что в воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе ценные самолеты-разведчики.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в войне погибли 180 тысяч россиян, а вместе с ранеными потери врага достигают 500 тыс. человек.