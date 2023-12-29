На Сумщине сбили два "шахеда" - ОВА

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  113119 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  146483 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  169283 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  189419 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  170461 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  177285 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  173954 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  181682 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  189607 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178388 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168020 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151231 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132743 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129736 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139512 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-sumshchine-sbili-dva-shakheda-ova

На Сумщине сбили два "шахеда" - ОВА

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 05:50  •  30099 просмотра

Read in English

Украинские военные сбили два беспилотника "Шахид" в Сумской области, сообщает областная военная администрация.

В Сумской области украинские военные сбили два вражеских дрона-"шахеды". Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожено  два вражеских  БПЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу

говорится в сообщении.

Напомним,

В результате ночной атаки врага есть попадания в Харькове и Львове и Конотопе на Сумщине. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Сумщині збили два "шахеди" – ОВА
Two shahids shot down in Sumy region - OVA
Новости по теме

На Сумщине сбили два "шахеда" - ОВА

Украинские военные сбили два беспилотника "Шахид" в Сумской области, сообщает областная военная администрация.

Война •   •  30099 просмотра
На Сумщине сбили два "шахеда" - ОВА

Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет

Пожар в одесской многоэтажке, вызванный обломками беспилотника, ликвидирован, утром откроется центр помощи пострадавшим жильцам.

Общество •   •  34816 просмотра
Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, задействована противовоздушная оборона; граждан призывают укрыться в укрытиях.

Война •   •  34636 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Силы обороны нанесли 19 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 19 авиационных ударов по позициям противника, попав в личный состав и военную технику.

Война •   •  32760 просмотра
Силы обороны нанесли 19 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

В Днепре прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы, а чиновники ждали окончания тревоги, чтобы обнародовать подробности.

Общество •   •  31826 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом

Российский ракетный обстрел Конотопа привел к ранению трех человек и повреждению зданий; экстренные службы реагируют.

Война •   •  33407 просмотра
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом

Харьков снова под обстрелами, есть попадания

Харьков столкнулся со второй серией российских обстрелов, по меньшей мере с четырьмя ударами, что вызвало воздушную тревогу.

Война •   •  34182 просмотра
Харьков снова под обстрелами, есть попадания

В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью

Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Курском, сообщает Министерство обороны России.

Война •   •  30633 просмотра
В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью

Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры

Львовскую область атаковали более 10 беспилотников, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры и вызвали пожар; о жертвах не сообщается.

Война •   •  29263 просмотра
Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры

В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22

Харьков был поражен ракетами, возможно, С-300 и Х-22, что повлияло на электроснабжение транспорта.

Война •   •  28867 просмотра
В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22