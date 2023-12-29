На Сумщине сбили два "шахеда" - ОВА
Киев • УНН
Украинские военные сбили два беспилотника "Шахид" в Сумской области, сообщает областная военная администрация.
В Сумской области украинские военные сбили два вражеских дрона-"шахеды". Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожено два вражеских БПЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу
Напомним,
В результате ночной атаки врага есть попадания в Харькове и Львове и Конотопе на Сумщине.
На Сумщине сбили два "шахеда" - ОВА
Украинские военные сбили два беспилотника "Шахид" в Сумской области, сообщает областная военная администрация.
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