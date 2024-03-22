На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА

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Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция
Пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок, погибли и 26 получили ранения в результате массированной ночной атаки российских войск в нескольких регионах Украины, в результате которой было повреждено более 100 зданий.
Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк
Российские оккупанты осуществили более мощные, чем предыдущие, обстрелы, используя не только авиацию, но и баллистические ракеты, особенно в южных регионах, и активизировали использование разведывательных беспилотников, чтобы компенсировать отсутствие пункта воздушной разведки.
FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на призывы Вашингтона ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ, Киев вынужден воевать теми ресурсами, которые есть в наличии.
В Одесской области спасатели ликвидировали пожар из-за атаки рф: в ГСЧС показали последствия
Спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате массированной российской атаки в Одесской области в ночь на 22 марта. На одном из объектов использовали тактического робота для дистанционного тушения пожаров.
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Во время обстрела российскими оккупантами села Змиевка Бериславского района Херсонской области был смертельно ранен 57-летний местный житель.
Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение
По подозрению Службы безопасности Украины, коллаборационист в оккупированном Крыму вербовал местных школьников в российскую военную организацию "Юнармия", настраивая их против Украины и обучая тактике ведения боевых действий.
Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований
Мать украинской спортсменки Светланы Мальковой погибла во время нападения россиян на Николаев. Министерство молодежи и спорта Украины и НОК призывают отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры.
Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция
Российские войска выпустили две ракеты "Искандер-М" и семнадцать ракет С-300 по энергетическим объектам Харькова и области утром 22 марта, по сообщению украинских официальных лиц.
В Украине два полноценно функционирующих лагеря для военнопленных - Минюст
В Украине есть два полноценно функционирующих лагеря для российских военнопленных, тогда как третий еще не был полностью запущен.