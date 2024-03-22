На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА

После массированной атаки армии рф в ночь на 22 марта восстановлена работа энергетической системы Сумской области. Всех абонентов подключили к электроснабжению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Благодаря слаженным действиям всех энергетических служб страны работа энергетической системы области восстановлена. Региональным диспетчерским центром отменены графики аварийных отключений, все абоненты области подключены к электроснабжению - говорится в сообщении Сумской ОВА.

В ОВА отметили, что графики аварийных отключений вводились для стабилизации работы энергосистемы, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага. На 8 часов утра на Сумщине было отключено от электроснабжения 720 населенных пунктов, более 213 тыс. абонентов.

Дополнение

В результате масштабной атаки россияне в ночь на 22 марта повреждены десятки объектов энергетической системы Украины. Аварийные отключения света были введены на Сумщине и еще 6 областях.