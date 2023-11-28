На Сумщине из-за обстрела погибли три человека, среди них - 7-летняя девочка
Киев • УНН
Российские обстрелы в Сумской области привели к 106 взрывам в 8 населенных пунктах, в результате которых погибли три человека, в том числе 7-летняя девочка, и еще трое получили ранения.
В течение дня российские военные совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 106 взрывов, обстреляли 8 общин. В одной из общин от обстрелов три человека погибли, среди них 7-летняя девочка. Об этом сообщили в Сумской военной администрации, передает УНН.
Детали
- В Краснопольской общине военные РФ ударили из минометов. Зафиксировано 19 взрывов, еще 2 взрыва от артиллерии.
- Середино-Будская община: осуществлены обстрелы из минометов - 11 взрывов, артиллерии - 3 взрыва и РСЗО - 7 взрывов. В результате обстрелов три человека погибли, среди них 7-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась в больнице. Также три человека ранены.
- В Великописаревской общине зафиксировано 22 взрыва от минометных обстрелов и 2 от артобстрела.
- В Свесской общине военные РФ сбросили 4 мины.
- Юнаковская община: были минометные обстрелы. Насчитано 16 взрывов. 8 взрывов от обстрелов из артиллерии, еще 2 взрыва в результате сброса с БпЛА взрывных устройств (ВОГ).
- Белопольскую общину военные РФ обстреляли из артиллерии. Всего насчитали 2 взрыва.
- Эсманьская община - обстрел из минометов. Было 2 взрыва.
- Хотинская община - 6 взрывов в результате минометного обстрела.
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На Сумщине из-за обстрела погибли три человека, среди них - 7-летняя девочка
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