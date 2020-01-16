На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Национальный банк Украины на 16 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 16 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1 193,897397 грн;
Серебро — 13,708435 грн;
Платина — 776,632470 грн;
Палладий — 1 716,425155 грн.
По сравнению с 15 января курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, курс которого упал.