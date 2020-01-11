На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный банк Украины на 11 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 11 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 193,311611 грн;
Серебро - 13,782061 грн;
Платина - 748,317307 грн;
Палладий - 1 636,171426 грн.
По сравнению с 10 января курс платины и палладия вырос, а золота и серебра снизился.