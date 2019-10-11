На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Национальный банк Украины на 11 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 11 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1189.481299 грн;
Серебро - 14.022677 грн;
Платина - 696.400989 грн;
Палладий - 1330.496596 грн.
По сравнению с 10 октября курс всех указанных металлов снизился, а серебра вырос.