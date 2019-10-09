На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Национальный банк Украины на 9 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 9 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото — 1191.523772 грн;
Серебро — 14.075404 грн;
Платина — 702.999029 грн;
Палладий — 1320.208325 грн.
По сравнению с 8 октября курс золота, серебра и палладия упал, а платины — вырос.