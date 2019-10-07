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На сегодня установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Национальный банк Украины на 7 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 7 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото — 1194.449876 грн;

Серебро — 13.926675 грн;

Платина — 706.620554 грн;

Палладий — 1321.451658 грн.

По сравнению с 6 октября курс золота и палладия вырос, а серебра и платины — упал.

Украинские Национальные Новости

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