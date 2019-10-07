На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Национальный банк Украины на 7 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 7 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото — 1194.449876 грн;
Серебро — 13.926675 грн;
Платина — 706.620554 грн;
Палладий — 1321.451658 грн.
По сравнению с 6 октября курс золота и палладия вырос, а серебра и платины — упал.