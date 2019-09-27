На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 27 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1171.925320 грн;

Серебро — 14.440572 грн;

Платина — 734.859101 грн;

Палладий — 1265.979500 грн.

По сравнению с 26 сентября курс всех указанных металлов упал, а серебра — вырос.