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На сегодня установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 11356 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 27 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 27 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1171.925320 грн;

Серебро — 14.440572 грн;

Платина — 734.859101 грн;

Палладий — 1265.979500 грн.

По сравнению с 26 сентября курс всех указанных металлов упал, а серебра — вырос.

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