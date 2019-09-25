На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 25 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1183.291477 грн;

Серебро - 14.306118 грн,

Платина - 744.105656 грн;

Палладий - 1285.061161 грн.

По сравнению с 24 сентября курс серебра и платины вырос, а золота и палладия снизился.