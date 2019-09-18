На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 18 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1193.739376 грн;

Серебро - 14.200181 грн;

Платина - 753.999309 грн;

Палладий - 1276.305098 грн.

По сравнению с 17 сентября курс палладия вырос, а курс всех остальных металлов - упал.