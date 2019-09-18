На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 18 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 18 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1193.739376 грн;
Серебро - 14.200181 грн;
Платина - 753.999309 грн;
Палладий - 1276.305098 грн.
По сравнению с 17 сентября курс палладия вырос, а курс всех остальных металлов - упал.