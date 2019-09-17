На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 17 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 17 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1196.263242 грн;
Серебро — 14.451053 грн;
Платина — 761.377905 грн;
Палладий — 1274.272624 грн.
По сравнению с 16 сентября курс платины и палладия вырос, а курс золота и серебра — упал.