На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 17 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1196.263242 грн;

Серебро — 14.451053 грн;

Платина — 761.377905 грн;

Палладий — 1274.272624 грн.

По сравнению с 16 сентября курс платины и палладия вырос, а курс золота и серебра — упал.