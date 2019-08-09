На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальный банк Украины на 9 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 9 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1218.803230 грн;
Серебро - 13.690592 грн;
Платина - 692.668319 грн;
Палладий - 1145.222485 грн.
По сравнению с 8 августа курс всех металлов упал, кроме курса серебра и золота, которые выросли.