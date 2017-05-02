На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1077,987897;

Серебро — 14,904699;

Платина — 810,112856;

Палладий — 682,065512.

По сравнению с 27 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.