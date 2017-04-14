На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 14 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1109,125860;



Серебро - 16,030361;



Платина - 830,883522;



Палладий - 685,781205.



По сравнению с 13 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.