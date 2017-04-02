На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 2 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 2 апреля установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото — 1083,084626;
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- Серебро — 15,698147;
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- Платина — 826,537191;
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- Палладий — 683,432658.
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По сравнению с 30 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.