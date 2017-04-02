На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото — 1083,084626;



Серебро — 15,698147;



Платина — 826,537191;



Палладий — 683,432658.



По сравнению с 30 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.