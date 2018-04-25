На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 25 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1117.122296;

Серебро - 14.252810;

Платина - 774.289018;

Палладий - 825.627743.

По сравнению с 24 апреля, стоимость золота выросла, других металлов наоборот - уменьшилась.