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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 13817 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 25 апреля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 25 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1117.122296;

Серебро - 14.252810;

Платина - 774.289018;

Палладий - 825.627743.

По сравнению с 24 апреля, стоимость золота выросла, других металлов наоборот - уменьшилась.

Украинские Национальные Новости

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