На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 26 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1133.553673;

Серебро - 13.958824;

Платина - 802.231905;

Палладий - 830.943354.

По сравнению с 25 марта, стоимость паладыю - уменьшилась, а других металлов наоборот - выросла.