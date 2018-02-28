На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 28 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1148.635330;

Серебро - 14.390962;

Платина - 863.804950;

Палладий - 920.121221.

По сравнению с 27 февраля, стоимость платины и палладия выросла, золота и серебра - уменьшилась.