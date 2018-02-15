На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 15 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1145.126719;

Серебро - 14.208571;

Платина - 830.404315;

Палладий - 850.971628.

По сравнению с 14 февраля, стоимость серебра уменьшилась, оставшихся банковских металлов - увеличилась.