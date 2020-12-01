На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 1 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 620.7485 грн;
Серебро — 20.2434 грн;
Платина — 895.5053 грн;
Палладий — 2 200.8975 грн.
По сравнению с 30 ноября курс золота и серебра упал, курс платины и палладия — вырос.