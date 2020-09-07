На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 7 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 729.0303 грн;
Серебро — 23.8751 грн;
Платина — 809.6538 грн;
Палладий — 2 039.1538 грн.
По сравнению с 6 сентября курс золота и платины вырос, серебро и палладий подешевели.