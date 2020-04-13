На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 13 апреля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 469,847898 грн;
Серебро - 13,271507 грн;
Платина - 642,809810 грн;
Палладий - 1 894,321023 грн.
По сравнению с 12 апреля курс указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.