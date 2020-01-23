На что обращать внимание при выборе стиральной машины

Прежде всего, стоит обратить внимание на форм-фактор стиральной машины, ведь если ваш санузел достаточно компактный, тогда стоит выбирать модели с вертикальной загрузкой и небольшим объемом бака. Если же у вас достаточно места для монтажа многофункциональных инновационных моделей стиральных машин, тогда отличным выбором будет приобретение одной из последних моделей стиральных машин с широким списком режимов стирки.

К слову, один из ключевых параметров - это вид стирки. О виде стирки, на современном рынке бытовой техники представлены три основных вида стиральных машин:

Автоматические. Такие стиральные машины имеют ряд полезных функций, среди которых автоматический отжима, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки, тогда как наиболее современные и инновационные модели имеют множество функций, сохраняющих новый вид вещей, дарят свежесть и оперативно отстирываются даже самые сложные пятна.

Полуавтоматические. Такие стиральные машины практически не имеют автоматических функций за исключением рабочего таймера, который отсчитывает время стирки и сообщает о ее окончании с помощью звукового или иного сигнала. Такие модели стиральных машин были распространены на протяжении десятилетий, благодаря чему их функционал и конструкция знакомы практически каждому жителю страны. Даже современные модели полуавтоматических стиральных машин отличаются сравнительно низкой стоимости.