На что обращать внимание при выборе стиральной машины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Современная стиральная машина - крайне полезный и функциональный бытовой прибор, сэкономит вам много времени на банальном рутинном процессе стирки одежды и других домашних вещей. Какую же стиральную машину выбрать, учитывая поразительное разнообразие доступных на современном рынке моделей?
Прежде всего, стоит обратить внимание на форм-фактор стиральной машины, ведь если ваш санузел достаточно компактный, тогда стоит выбирать модели с вертикальной загрузкой и небольшим объемом бака. Если же у вас достаточно места для монтажа многофункциональных инновационных моделей стиральных машин, тогда отличным выбором будет приобретение одной из последних моделей стиральных машин с широким списком режимов стирки.
К слову, один из ключевых параметров - это вид стирки. О виде стирки, на современном рынке бытовой техники представлены три основных вида стиральных машин:
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Автоматические. Такие стиральные машины имеют ряд полезных функций, среди которых автоматический отжима, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки, тогда как наиболее современные и инновационные модели имеют множество функций, сохраняющих новый вид вещей, дарят свежесть и оперативно отстирываются даже самые сложные пятна.
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Полуавтоматические. Такие стиральные машины практически не имеют автоматических функций за исключением рабочего таймера, который отсчитывает время стирки и сообщает о ее окончании с помощью звукового или иного сигнала. Такие модели стиральных машин были распространены на протяжении десятилетий, благодаря чему их функционал и конструкция знакомы практически каждому жителю страны. Даже современные модели полуавтоматических стиральных машин отличаются сравнительно низкой стоимости.
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Ультразвуковые. Такие модели стиральных машин нельзя в полном смысле этого слова называть «машинами», ведь чаще всего они выглядят похожими на сушилки для обуви и используются для деликатной стирки нижнего и постельного белья прямо в ванной или небольшой емкости. Наиболее продвинутые современные модели подобных устройств способны достаточно качественно отстирывать достаточно стойкие пятна, благодаря чему их популярность растет.
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