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На что обращать внимание при выборе стиральной машины

Киев • УНН

 • 55905 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Современная стиральная машина - крайне полезный и функциональный бытовой прибор, сэкономит вам много времени на банальном рутинном процессе стирки одежды и других домашних вещей. Какую же стиральную машину выбрать, учитывая поразительное разнообразие доступных на современном рынке моделей?

На что обращать внимание при выборе стиральной машины

Прежде всего, стоит обратить внимание на форм-фактор стиральной машины, ведь если ваш санузел достаточно компактный, тогда стоит выбирать модели с вертикальной загрузкой и небольшим объемом бака. Если же у вас достаточно места для монтажа многофункциональных инновационных моделей стиральных машин, тогда отличным выбором будет приобретение одной из последних моделей стиральных машин с широким списком режимов стирки.

К слову, один из ключевых параметров - это вид стирки. О виде стирки, на современном рынке бытовой техники представлены три основных вида стиральных машин:

  • Автоматические. Такие стиральные машины имеют ряд полезных функций, среди которых автоматический отжима, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки, тогда как наиболее современные и инновационные модели имеют множество функций, сохраняющих новый вид вещей, дарят свежесть и оперативно отстирываются даже самые сложные пятна.

  • Полуавтоматические. Такие стиральные машины практически не имеют автоматических функций за исключением рабочего таймера, который отсчитывает время стирки и сообщает о ее окончании с помощью звукового или иного сигнала. Такие модели стиральных машин были распространены на протяжении десятилетий, благодаря чему их функционал и конструкция знакомы практически каждому жителю страны. Даже современные модели полуавтоматических стиральных машин отличаются сравнительно низкой стоимости.

  • Ультразвуковые. Такие модели стиральных машин нельзя в полном смысле этого слова называть «машинами», ведь чаще всего они выглядят похожими на сушилки для обуви и используются для деликатной стирки нижнего и постельного белья прямо в ванной или небольшой емкости. Наиболее продвинутые современные модели подобных устройств способны достаточно качественно отстирывать достаточно стойкие пятна, благодаря чему их популярность растет.

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