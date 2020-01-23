На що звертати увагу при виборі пральної машини

Автоматичні. Такі пральні машини мають ряд корисних функцій, серед яких автоматичний віджимання, делікатне прання, сушка та інші. Найбільш бюджетні моделі характеризуються доволі скромним списком функцій і режимів прання, тоді як найбільш сучасні і інноваційні моделі мають безліч функцій, що зберігають новий вид речей, що дарують свіжість і оперативно відпирають навіть найскладніші плями.

Напівавтоматичні. Такі пральні машини практично не мають автоматичних функцій за винятком робочого таймера, який відраховує час прання і повідомляє про її закінчення за допомогою звукового або іншого сигналу. Такі моделі пральних машин були поширені протягом десятиліть, завдяки чому їх функціонал і конструкція знайомі практично кожному жителю країни. Навіть сучасні моделі напівавтоматичних пральних машин відрізняються порівняно низькою вартістю.

Ультразвукові. Такі моделі пральних машин не можна в повному розумінні цього слова називати «машинами», адже найчастіше вони виглядають схожими на сушарки для взуття і використовуються для делікатного прання нижнього і постільної білизни прямо в ванній або невеликій посудині. Найбільш просунуті сучасні моделі подібних пристроїв здатні досить якісно відпирати досить стійкі плями, завдяки чому їх популярність зростає.