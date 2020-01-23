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На що звертати увагу при виборі пральної машини

Київ • УНН

 • 55905 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сучасна пральна машина — вкрай корисний і функціональний побутовий прилад, що заощадить вам багато часу на банальному рутинному процесі прання одягу та інших домашніх речей. Яку ж пральну машину вибрати, враховуючи вражаюче розмаїття доступних на сучасному ринку моделей?

На що звертати увагу при виборі пральної машини

Перш за все, варто звернути увагу на форм-фактор пральної машини, адже якщо ваш санвузол досить компактний, тоді варто вибирати моделі з вертикальним завантаженням і невеликим об'ємом бака. Якщо ж у вас достатньо місця для монтажу багатофункціональних інноваційних моделей пральних машин, тоді чудовим вибором буде придбання однієї з останніх моделей пральних машин з найширшим списком режимів прання.

До слова, один з ключових параметрів — це вид прання. Щодо виду прання, на сучасному ринку побутової техніки представлені три основних види пральних машин:

  • Автоматичні. Такі пральні машини мають ряд корисних функцій, серед яких автоматичний віджимання, делікатне прання, сушка та інші. Найбільш бюджетні моделі характеризуються доволі скромним списком функцій і режимів прання, тоді як найбільш сучасні і інноваційні моделі мають безліч функцій, що зберігають новий вид речей, що дарують свіжість і оперативно відпирають навіть найскладніші плями.

  • Напівавтоматичні. Такі пральні машини практично не мають автоматичних функцій за винятком робочого таймера, який відраховує час прання і повідомляє про її закінчення за допомогою звукового або іншого сигналу. Такі моделі пральних машин були поширені протягом десятиліть, завдяки чому їх функціонал і конструкція знайомі практично кожному жителю країни. Навіть сучасні моделі напівавтоматичних пральних машин відрізняються порівняно низькою вартістю.

  • Ультразвукові. Такі моделі пральних машин не можна в повному розумінні цього слова називати «машинами», адже найчастіше вони виглядають схожими на сушарки для взуття і використовуються для делікатного прання нижнього і постільної білизни прямо в ванній або невеликій посудині. Найбільш просунуті сучасні моделі подібних пристроїв здатні досить якісно відпирати досить стійкі плями, завдяки чому їх популярність зростає.

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