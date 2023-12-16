На Ровенщине презентовали мобильное приложение, которое помогает получить бесплатную спортивную реабилитацию военнослужащим

В рамках спортивно-ветеранского форума, в котором приняли участие Ровенская ОВА совместно с облсоветом, состоялась презентация мобильного приложения "Trenvet UA", которое помогает получить бесплатную спортивную реабилитацию ветеранам и военнослужащим.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Facebook Ровенскую областную государственную администрацию.

На Ровенщине состоялся спортивно-ветеранский форум. В рамках мероприятия представили мобильное приложение для ветеранов войны "TRENVET", разработанное общественными организациями "Федерация стронгмена Украины" и "Победа Непокоренных" при поддержке Украинского ветеранского фонда - говорится в сообщении.

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Во время форума состоялась презентация возможности реинтеграции для защитников Украины и членов их семей на Ровенщине, в частности в сферах медицинской и физкультурно-спортивной реабилитации.

Как сообщается, среди спикеров присутствовал обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, который в частности презентовал опыт спортивно-ветеранской работы в регионах Украины.

Также во время мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Ровенской ОГА и Федерацией стронгменов Украины. стронгменов Украины.

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