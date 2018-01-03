На пробное ВНО можно зарегистрироваться с 9 января

"Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

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Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках - 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест по одному учебному предмету.

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Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам - 6 апреля.

Информация о стоимости пробного ВНО будет размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Напомним, регистрация на ВНО начнется 6 февраля.

Абитуриенты смогут сдать ВНО-2018 шрифтом Брайля.