На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА

Для жителей Полтавской области за сутки воздушная тревога продолжалась более 11 часов. Попаданий на территории области и пострадавших не зафиксировано. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

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По его словам, в течение суток на Полтавщине объявляли воздушную тревогу 8 раз и длилась она более 11 часов.

Благодаря нашим защитникам для жителей Полтавщины ночь прошла относительно спокойно. Попаданий или разрушений на территории области не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет - написал Пронин в соцсетях.

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