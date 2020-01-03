В Полтавской области мошенники обманули людей в интернете на более миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Служба безопасности Украины блокировала в Полтавской области схему масштабного обкрадывания людей, которую организовали 12 жителей области, через интернет на сумму более 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ в Полтавской области.
"Организованная преступная группировка в состав которого входило 12 жителей региона наладило противоправный механизм получения денег от граждан. Злоумышленники размещали на сайтах объявлений недостоверную информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели указанной продукции перечисляли деньги на один из банковских счетов подставных лиц в качестве предоплаты. Однако товары заказчики не получали ", - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность мошенников нанесла ущерб гражданам на общую сумму более 1000000 гривен.
Во время 25 обысков в помещениях и автомобилях организаторов группировки правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства незаконных действий. Сейчас решается вопрос об осуществлении сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения председателем поселкового совета бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской области.