На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков
Киев • УНН
В Луганске при финансовой поддержке кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.
российские оккупанты строят сеть милитаризованных клубов для украинских подростков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
детали
Так, россияне открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколеджа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе кремля.
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Таким образом, студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии рф. Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической родины.
Дополнения
В сопротивлении призвали родителей детей на оккупированных территориях Украины уделять больше внимание в патриотическом воспитании детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики кремля.
Напомним
Российские оккупанты проверяют лайки в социальных сетях, чтобы выявить украинских подпольщиков на оккупированных территориях, предупреждает Штаб национального сопротивления. Жителей призывают быть осторожными в интернете
На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков
В Луганске при финансовой поддержке кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.
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