На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  191380 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  191576 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  207412 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  246792 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  272786 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  246506 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  203682 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  195300 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  180628 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231764 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203743 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  41611 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  35547 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  30969 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  50272 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-okkupirovannoi-luganshchine-rossiyane-militariziruyut-ukrainskikh-podrostkov

На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 18:00  •  6077 просмотра

Read in English

В Луганске при финансовой поддержке кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.

российские оккупанты строят сеть милитаризованных клубов для украинских подростков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

детали

Так, россияне открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколеджа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе кремля. 

ЧИТАЙТЕ также: ищут "диверсантов": на оккупированном Запорожье россияне задерживают женщин за сообщения в соцсетях

Таким образом, студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии рф. Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической родины.

- отмечают в центре национального сопротивления.

Дополнения

В сопротивлении призвали родителей детей на оккупированных территориях Украины уделять больше внимание в патриотическом воспитании детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики кремля.

Напомним

Российские оккупанты проверяют лайки в социальных сетях, чтобы выявить украинских подпольщиков на оккупированных территориях, предупреждает Штаб национального сопротивления. Жителей призывают быть осторожными в интернете

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На окупованій Луганщині росіяни мілітаризують українських підлітків
In the occupied Luhansk region, russians are militarizing Ukrainian teenagers
Новости по теме

На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков

В Луганске при финансовой поддержке кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.

Война •   •  6077 просмотра
На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков

В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб

Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".

Общество •   •  5715 просмотра
В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб

Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

Украинские силы уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный, когда он пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесской области. Командующий Военно-воздушными силами Николай Олещук объявил об успешном перехвате.

Война •   •  5380 просмотра
Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

Украина стала самой милитаризованной страной мира

Украина возглавила рейтинг Глобальный индекс милитаризации, первенство в котором с 2007 года принадлежало Израилю.

Война •   •  11997 просмотра
Украина стала самой милитаризованной страной мира

Через электронную почту и заказным письмом: Вениславский рассказал, какие способы выдачи повесток рассматривают в ВР

Вениславский сообщил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, касающийся вопросов прохождения военной службы, вопросов связанных с мобилизацией.

Война •   •  15035 просмотра
Через электронную почту и заказным письмом: Вениславский рассказал, какие способы выдачи повесток рассматривают в ВР

Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников в направлении Львова и гор

Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников. В частности, для заказа доступны новые маршруты в горы. Кроме того, единственный в Украине железнодорожный перевозчик позаботился об увеличении количества поездов в направлении Львова.

Общество •   •  19039 просмотра
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников в направлении Львова и гор

россия и Иран договорились о совместном противодействии западным санкциям

Иран и Россия подписали декларацию, в которой говорится о совместном противодействии наложенным на обе страны западным санкциям.

Политика •   •  16547 просмотра
россия и Иран договорились о совместном противодействии западным санкциям

Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

Джонсон заявил, что открытая граница США - это бессовестная и неустойчивая катастрофа. Он хочет "немедленное прекращение этого безумия".

Новости Мира •   •  12346 просмотра
Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления

В Украине ощутимо вырос график потребления электроэнергии в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток от Укрэнерго свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы.

Экономика •   •  13101 просмотра
В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления

На восстановление жилья подано около 200 тысяч заявок, но компенсация невозможна без доступа комиссии в помещение - Миненко

Около 200 тысяч человек уже подали заявки на восстановление жилья, но для получения компенсации, должен быть доступ к тому, что из этого жилья осталось, поскольку комиссия должна убедиться в степени уничтожения. Если разрушенное помещение на оккупированной территории - компенсация пока невозможна.

Война •   •  15561 просмотра
На восстановление жилья подано около 200 тысяч заявок, но компенсация невозможна без доступа комиссии в помещение - Миненко