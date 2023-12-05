На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков

российские оккупанты строят сеть милитаризованных клубов для украинских подростков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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Так, россияне открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколеджа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе кремля.

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Таким образом, студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии рф. Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической родины. - отмечают в центре национального сопротивления.

Дополнения

В сопротивлении призвали родителей детей на оккупированных территориях Украины уделять больше внимание в патриотическом воспитании детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики кремля.

Напомним

Российские оккупанты проверяют лайки в социальных сетях, чтобы выявить украинских подпольщиков на оккупированных территориях, предупреждает Штаб национального сопротивления. Жителей призывают быть осторожными в интернете