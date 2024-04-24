В некоторых школах оккупированной Луганщины из-за нехватки педагогов русский язык изучают самостоятельно, в Невском отремонтировали окна в четырех домах, технологи проведут в "лнр" исторический форум для молодежи. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Людям, которые остаются вблизи линии фронта, помогаем, в том числе, и в восстановлении их домов. Вчера, благодаря благотворителям, в Невском отремонтировали поврежденные окна в четырех домовладениях. А еще - передали местным продукты питания и средства гигиены, рассказал Артем Лысогор, глава Луганщины.

Детали

За прошедшие сутки россияне штурмовали наши позиции не только в Белогоровке, но и вблизи Грековки и Невского. Под удары авиации попали Белогоровка и Серебрянское лесничество.

Артиллерией враг ударил по Стельмаховке, Куземовке, Грековке, Макеевке. 19 беспилотников оккупанты применили в районе Невского.

Дополнение

Отмечается, что не в каждой школе на оккупированных территориях хватает учителей русского языка. Конечно, захватчики на скорую руку организуют курсы повышения квалификации, куда привлекают преподавателей украинского языка, или приглашают работать в школы пенсионеров. Известно о многих случаях, когда уроки русского языка превращаются в самостоятельные занятия.

Также сообщается, что российское военно-историческое общество планирует организовать в так называемой "лнр" форум "История для будущего", к работе которого присоединятся федеральные технологи.

Событие должно охватить как можно больше представителей молодежи, педагогов и журналистов - будущих рупоров пропаганды.

Напомним

Как сообщал Центр национального сопротивления, с 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения.