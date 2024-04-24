На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  41474 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  62625 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  132110 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  155469 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153472 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153580 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122519 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157992 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224769 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  467831 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Новости по теме
На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

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Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ

Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ

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Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

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В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

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Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

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Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек

Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек

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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
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В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

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24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

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"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

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Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  204117 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  467831 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  385943 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  432208 просмотра

На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

В некоторых школах оккупированной Луганской области из-за нехватки учителей русского языка дети вынуждены изучать русский самостоятельно.

Война •   •  7769 просмотра
На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ

По данным МВФ, торговые споры между Украиной и ее европейскими соседями повлияли на экономический рост Украины и бюджетные поступления.

Экономика •   •  7264 просмотра
Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ

Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

Утром враг совершил ракетный обстрел Одессы, в результате которого была ранена 43-летняя женщина и повреждено около 30 домов.

Война •   •  7259 просмотра
Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

19 апреля в ивент-холле "Почайна" состоялась крупнейшая конференция для малого и среднего бизнеса.

Новости Бизнеса •   •  3130 просмотра
В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

Еще семеро жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

Война •   •  10030 просмотра
Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5860 UAH/USD, укрепив гривну на 20 копеек.

Экономика •   •  7830 просмотра
Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сегодня предстанет перед судом по подозрению в завладении государственными землями стоимостью более 480 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  41474 просмотра
Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

По меньшей мере 12 взрывов было слышно ночью во временно оккупированном Мариуполе и прилегающих районах, детали остаются непонятными, однако, наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов.

Война •   •  10132 просмотра
В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко

Редкая публичная поездка: представители Северной Кореи посетили Иран

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических связей посетила Иран на фоне давних подозрений в сотрудничестве между двумя странами в отношении программ баллистических ракет и военных связей.

Новости Мира •   •  8939 просмотра
Редкая публичная поездка: представители Северной Кореи посетили Иран

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Российские ракетные и артиллерийские обстрелы города Харькова и области 23-24 апреля привели к ранению 6 человек, повреждению жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры.

Война •   •  17299 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА