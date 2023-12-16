На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала - Центр сопротивления
Киев • УНН
Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.
На временно оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медицинского персонала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
На временно оккупированных территориях Запорожской области от "освободителей" сбежали 70% медперсонала. В целом регион нуждается в 1300 специалистов, ведь большинство местных покинули регион и отказались сотрудничать с врагом. При этом большинство гражданских больниц враг переоборудовал под нужды своей армии
Сообщается, что поэтому оккупанты вынуждены завозить гастролеров из рф чтобы те обслуживали раненых оккупантов. также российские врачи привлекаются к "медосмотрам", которые необходимы оккупантам для легализации депортации населения.
"Местных лечат по остаточному принципу, а с 1 января 2024 украинцам вообще будет отказано в лечении, ведь в большинстве они отказываются получать паспорт рф", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Российские войска ограничивают доступ гражданского населения к медицинским услугам на временно оккупированных территориях Херсонской области, используя больницы для своих раненых, а с 2024 года планируют отказывать в обслуживании тем, у кого нет российских паспортов.
На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала - Центр сопротивления
Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.
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