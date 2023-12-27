На временно оккупированных территориях прибыли политтехнологи кремля, чья задача нарисовать явку на "выборах президента рф". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В кремле уже определились с цифрами, которые собираются нарисовать в поддержку диктатора. По замыслу оккупантов, международный преступник Владимир Путин должен набрать на ТОТ 80% поддержки, при аналогичной явке.

Псевдоволеизъявление имеет именно пропагандистскую цель, как бы продемонстрировать "легальность" правления диктатора и его нацистской политики со стороны населения ВОТ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача политтехнологов организовать спектакль и скрыть отсутствие явки, а также инструктаж членов избирательных комиссий по фальсификации голосования.

Напомним

российские оккупанты намерены интегрировать оккупированные территории Украины в свою правовую систему до конца года, несмотря на кадровые проблемы.

Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления