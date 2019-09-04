В Одесской области задержали 14 нелегалов из Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Одесской области пограничники обнаружили и задержали 14 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"3 сентября пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудники Государственной миграционной службы Украины на территории Овидиопольского района провели проверки порядка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства законодательства Украины в миграционной сфере", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных мероприятий было обнаружено 14 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
Нарушителей - граждан Бангладеша, Пакистана и Непала правоохранители привлекли к ответственности. Также в отношении 10 иностранцев принято решение об их принудительном возвращении в страны происхождения.
В пресс-службе ГПСУ отметили, что с начала 2019 года относительно почти 650 иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения и принудительном выдворении из Украины.
Напомним, на границе со Словакией задержали 24 нелегалов из Азии.