На Одещині затримали 14 нелегалів із Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Одеській області охоронці кордону виявили та затримали 14 іноземців-порушників міграційного законодавства. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"3 вересня прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та співробітники Державної міграційної служби України на території Овідіопольського району провели перевірки порядку дотримання іноземцями та особами без громадянства законодавства України у міграційній сфері", - йдеться в повідомленні.
В ході проведених заходів було виявлено 14 іноземців, які порушили міграційне законодавство.
Порушників – громадян Бангладешу, Пакистану та Непалу правоохоронці притягнули до відповідальності. Також стосовно 10 іноземців прийнято рішення про їх примусове повернення до країн походження.
У пресслужбі ДПСУ зазначили, що з початку 2019 року стосовно майже 650 іноземців прийнято рішення про примусове повернення до країн походження та примусове видворення з України.
Нагадаємо, на кордоні зі Словаччиною затримали 24 нелегалів із Азії.