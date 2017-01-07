В Одесской области запретили движение транспорта на многих дорогах до утра воскресенья
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. С 18:00 субботы и до 9:00 воскресенья в Одесской области запрещено движение транспорта на автодорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 "Киев - Одесса", где ограничено движение грузовых авто. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Из-за непогоды в области с 18:00 7 января до 9:00 8 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса, где запрещено движение грузовиков", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.
Также указано, что по состоянию на 18:00 субботы действуют ограничения движения транспорта ряде областей.
"Из-за непогоды, царящей в Украине, пока действуют ограничения движения транспорта в таких областях: Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения в четырех областях.