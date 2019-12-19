В Одесской области установили 3-метровую рождественскую елку из ракушек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Одесской области установили 3,5-метровую рождественскую елку из ракушек, которую объявили рекордом Украины. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Вы думаете, что ракушки — это море, солнце, пляж?! Эх, тогда вы не были в Доброславе! Инсталляция рождественской елки из ракушек высотой 357 см объявлена рекордом Украины! Ну, теперь я уже видела все!” — написала Лана Ветрова.
Напомним, в Харьковской области зарегистрировали другой рекорд — там вырастили килограммовую грушу.
Также напомним, в Киеве зажгли главную елку страны.