В Одесской области установили 3-метровую рождественскую елку из ракушек

“Вы думаете, что ракушки — это море, солнце, пляж?! Эх, тогда вы не были в Доброславе! Инсталляция рождественской елки из ракушек высотой 357 см объявлена рекордом Украины! Ну, теперь я уже видела все!” — написала Лана Ветрова.

Напомним, в Харьковской области зарегистрировали другой рекорд — там вырастили килограммовую грушу.

Также напомним, в Киеве зажгли главную елку страны.