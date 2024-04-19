На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации

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Министры иностранных дел G7 выразили серьезную обеспокоенность тем, что Китай передает россии материалы двойного назначения, которые помогают восстанавливать ее военное производство, и призвали Китай прекратить такую поддержку, которая делает возможной незаконную агрессивную войну России против Украины.