На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации

На Николаевщине сожитель матери мальчика ударил шестилетнего мальчика кулаком в область головы. Ребенка доставили в реанимацию, но малыш умер вскоре после госпитализации, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным полиции, в реанимационное отделение больницы доставлен шестилетний мальчик в тяжелом состоянии. Вскоре после госпитализации мальчик скончался в медицинском учреждении.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. По заключению эксперта смерть малолетнего наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Как выяснили полицейские, происшествие произошло 17 апреля. Сожитель матери мальчика ударил его кулаком в область головы, от чего малолетний упал.

Злоумышленника правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Добавим

29-летнему задержанному следователи под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование.