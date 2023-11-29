На Николаевщине сегодня частично открывают движение транспорта на ранее закрытых из-за непогоды автодорогах (карта)

После непогоды на Николаевской области на двух автодорогах сегодня с 10 утра частично открывают движение для легкового транспорта. Также будет разрешен проезд для всех видов транспорта на отрезке автодороги от Первомайска до границы с Кировоградщиной. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

С 10:00 29 ноября открывают движение для легкового транспорта:

- М-13 с Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области)

- Т 15-06 на отрезке от Николаева до пгт Врадиевка

И для всех категорий транспорта:

- Т 15-04 от Первомайска до границы с Кировоградской областью.

Остается запрет движения для всех категорий транспорта на автодороге Т 15-10 от Арбузинки до Еланца.

Также остаются ограничения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на нескольких участках.

Дополнение

Глава ОВА сообщил, что за ночь дорожники полностью расчистили дорогу М-14 на Одессу, также расчистили обочину. Кроме того убрали участок возле Коблево, где было скопление грузовиков.

От "Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области" в целом работает 25 единиц техники и 39 человек. От коммунальных предприятий районов области для восстановления проезда привлечено 145 ед. техники.

Остаются отключенными от электроснабжения 32 населенных пункта полностью и 5 частично.

Ранее

УНН сообщал, что по состоянию на утро действовал запрет движения для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев - Доманевка - Березки"; Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса".