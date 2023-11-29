На Николаевщине сегодня частично открывают движение транспорта на ранее закрытых из-за непогоды автодорогах (карта)
Киев • УНН
Движение по двум дорогам в Николаевской области будет частично восстановлено с 10 утра для легкового транспорта, а по дороге от Первомайска до Кировоградской области смогут проехать все типы транспортных средств. Ограничения остаются на Т 15-10, а также для грузовиков и автобусов на нескольких участках.
После непогоды на Николаевской области на двух автодорогах сегодня с 10 утра частично открывают движение для легкового транспорта. Также будет разрешен проезд для всех видов транспорта на отрезке автодороги от Первомайска до границы с Кировоградщиной. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
С 10:00 29 ноября открывают движение для легкового транспорта:
- М-13 с Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области)
- Т 15-06 на отрезке от Николаева до пгт Врадиевка
И для всех категорий транспорта:
- Т 15-04 от Первомайска до границы с Кировоградской областью.
Остается запрет движения для всех категорий транспорта на автодороге Т 15-10 от Арбузинки до Еланца.
Также остаются ограничения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на нескольких участках.
Дополнение
Глава ОВА сообщил, что за ночь дорожники полностью расчистили дорогу М-14 на Одессу, также расчистили обочину. Кроме того убрали участок возле Коблево, где было скопление грузовиков.
От "Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области" в целом работает 25 единиц техники и 39 человек. От коммунальных предприятий районов области для восстановления проезда привлечено 145 ед. техники.
Остаются отключенными от электроснабжения 32 населенных пункта полностью и 5 частично.
Ранее
УНН сообщал, что по состоянию на утро действовал запрет движения для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев - Доманевка - Березки"; Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса".
На Николаевщине сегодня частично открывают движение транспорта на ранее закрытых из-за непогоды автодорогах (карта)
Движение по двум дорогам в Николаевской области будет частично восстановлено с 10 утра для легкового транспорта, а по дороге от Первомайска до Кировоградской области смогут проехать все типы транспортных средств. Ограничения остаются на Т 15-10, а также для грузовиков и автобусов на нескольких участках.
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