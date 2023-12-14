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На Николаевщине работает ППО

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 19:10  •  12382 просмотра

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В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО на Николаевщине

В Николаевской области громко - работает ПВО, передает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.

"В Николаевской области громко. Работает ПВО!" - говорится в сообщении.

Добавим

В то же время в Воздушных силах сообщили о нескольких группах "шахедов" с Николаевщины в направлении Одесской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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