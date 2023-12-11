В Николаевской области ночью уничтожили 13 "шахедов", из-за обломков есть повреждения

В Николаевской области ночью уничтожено 13 вражеских ударных дронов типа Shahed, из-за падения обломков "шахедов" в Очакове поврежден жилой дом, в Куцурубской громаде - возник пожар на складе с агротехникой, в Снигиревке - пожар на складе агропредприятия, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 11 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, ночью, 10 декабря, в населенном пункте Куцурубской громады, в результате падения обломков сбитого "шахеда" возник пожар складского помещения с сельскохозяйственной техникой, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Также, по его словам, во время ночной атаки, 10 декабря, в Снигиревке в результате падения обломков сбитого "шахеда" возникло возгорание пустого складского помещения на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

В Очакове 10 декабря в результате падения обломков сбитого "шахеда", как сообщил Ким, повреждения претерпел жилой дом. Пострадавших нет.

Кроме того, добавил он, вчера, 10 декабря, в 08:20, 17:38, 22:45 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и Очакову.

Дополнение

Силы обороны ночью уничтожили 18 из 18 "шахедов" и 8 из 8 баллистических ракет. В частности, ПВО уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории.