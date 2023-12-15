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На Николаевщине ночью сбили восемь "шахедов"

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 06:35  •  21396 просмотра

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Силы ПВО сбили восемь ударных беспилотников "Шахид" над Николаевской областью в ночь на 15 декабря, о жертвах не сообщается.

Силы обороны в ночь на пятницу, 15 декабря, сбили 8 ударных дронов в небе над Николаевской областью. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 15 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено восемь вражеских БпЛА "Shahed-131/136"

- написал Ким в Telegram.

Дополнение

Также глава ОВА сообщил, что вчера, 14 декабря, в 23:09 и 23:13 враг наносил артиллерийские удары по Очакову и акватории Очаковской громады. По словам Кима, пострадавших нет. 

Напомним 

По данным Воздушных Сил ВСУ, в течение этой ночи враг выпустил 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Миколаївщині вночі збили вісім "шахедів"
Eight "shaheds" shot down in Mykolaiv region at night
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