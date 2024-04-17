На морской потенциал, дроны и детали ракет: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро

Правительство Дании объявило объявило о выделении нового пакета военной помощи на около 295 млн евро, который направят на развитие морского потенциала Украины, а также на закупку беспилотных летательных аппаратов и производство ракетных деталей в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией. Об этом сообщает Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

Как отмечают в Минобороны Дании, правительство страны объявило о выделении нового пакета военной помощи на 2,2 млрд крон (около 295 млн евро), которые пойдут на развитие морского потенциала Украины, а также на закупку беспилотных летательных аппаратов и производство ракетных деталей в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией. Также из этой суммы, 200 млн крон (28,5 млн евро) будут направлены в инвестирование украинского ОПК.

"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало понятно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование Украине, что поможет изменить ситуацию на поле боя", - сказал министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

Пакет также предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям для Украины от оборонной промышленности западных стран, а также совместных пожертвований. Часть оружия будут поставлять датские компании.

Напомним,

Дания, которая в целом внесла в Фонд поддержки энергетики Украины 11 млн евро, внесет в Фонд еще 5,8 млн долларов.