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На месте обвала дома в Ижевске не нашли следов взрывчатки

На месте обвала дома в Ижевске не нашли следов взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 10530 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На месте обвала подъезда многоэтажки в российском Ижевске следов взрывчатых веществ не нашли. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено. Установлен предположительный эпицентр произошедшего – квартира, расположенная на третьем этаже", - говорится в сообщении.

Основной версией произошедшего следователи считают хлопок газа.

"В ходе разбора обрушенного подъезда дома извлечено пять тел погибших, среди них двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома", - рассказали в СК РФ.

Напомним, 9 ноября в российском Ижевске обвалился весь подъезд жилого дома - с девятого по первый этаж.

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