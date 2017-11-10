На месте обвала дома в Ижевске не нашли следов взрывчатки

"В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено. Установлен предположительный эпицентр произошедшего – квартира, расположенная на третьем этаже", - говорится в сообщении.

Основной версией произошедшего следователи считают хлопок газа.

"В ходе разбора обрушенного подъезда дома извлечено пять тел погибших, среди них двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома", - рассказали в СК РФ.

Напомним, 9 ноября в российском Ижевске обвалился весь подъезд жилого дома - с девятого по первый этаж.