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На місці обвалу будинка в Іжевську не знашли слідів вибухівки

На місці обвалу будинка в Іжевську не знашли слідів вибухівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. На місці обвалу під'їзду багатоповерхівки в російському Іжевську слідів вибухових речовин не знайшли. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.

"В ході первинних досліджень і слідчих дій слідів вибухових речовин не виявлено. Встановлено можливий епіцентр події - квартира, розташована на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Основною версією події слідчі вважають вибух газу.

"Під час розбору обваленого під'їзду будинку вилучено п'ять тіл загиблих, серед них двоє дітей. Ще четверо постраждалих були госпіталізовані, при цьому одна жінка померла в лікарні. Наразі залишається невстановленим місцеперебування одного з мешканців будинку", - розповіли в СК РФ.

Нагадаємо, 9 листопада в російському Іжевську обвалився весь під'їзд житлового будинку - з дев'ятого по перший поверх.

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