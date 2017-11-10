На місці обвалу будинка в Іжевську не знашли слідів вибухівки

"В ході первинних досліджень і слідчих дій слідів вибухових речовин не виявлено. Встановлено можливий епіцентр події - квартира, розташована на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Основною версією події слідчі вважають вибух газу.

"Під час розбору обваленого під'їзду будинку вилучено п'ять тіл загиблих, серед них двоє дітей. Ще четверо постраждалих були госпіталізовані, при цьому одна жінка померла в лікарні. Наразі залишається невстановленим місцеперебування одного з мешканців будинку", - розповіли в СК РФ.

Нагадаємо, 9 листопада в російському Іжевську обвалився весь під'їзд житлового будинку - з дев'ятого по перший поверх.